VMware adviseert uitschakelen van OpenSLP-service op ESXi-servers

VMware adviseert organisaties om de OpenSLP-service op ESXi-servers uit te schakelen en beschikbare beveiligingsupdates te installeren. Aanleiding is de recente ransomware-aanval op ESXi-servers. De aanvallen maken misbruik van een kwetsbaarheid in de OpenSLP-implementatie van VMware binnen ESXi. SLP (Service Location Protocol) is een protocol waarmee netwerkapplicaties het bestaan, de locatie en configuratie van netwerkdiensten op het netwerk kunnen vinden.

Een kwetsbaarheid in de implementatie van VMware, aangeduid als CVE-2021-21974, maakt het mogelijk voor een aanvaller om willekeurige code op kwetsbare ESXi-servers uit te voeren. ESXi, onderdeel van VMware's vSphere, is een 'bare metal hypervisor' voor het virtualiseren van besturingssystemen. De virtualisatiesoftware wordt direct op een server geïnstalleerd en kan vervolgens het gevirtualiseerde besturingssysteem laden.

In februari 2021 kwam VMWare met beveiligingsupdates voor meerdere kwetsbaarheden in de software, waaronder CVE-2021-21974. Volgens VMware wordt er bij de aanvallen geen misbruik gemaakt van een onbekende kwetsbaarheid. Daarnaast zouden vooral ESXi-versies zijn getroffen waarvan de algemene supportperiode is afgelopen of die al lang geen updates meer hebben ontvangen. VMware adviseert dan ook om systemen te updaten en OpenSLP uit te schakelen. Iets wat standaard door VMware wordt gedaan sinds de lancering van ESXi 7.0 U2c in 2021. Volgens cijfers van securitybedrijf Censys zijn bij de aanval 2400 ESXi-servers versleuteld.