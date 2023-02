Australiër veroordeeld voor afpersen van slachtoffers Optus-datalek

Tja, het hangt aan internet....

Dan is het de vraag hoe lang duurt het voordat het op straat ligt... NOOIT is de vraag 'OF het op straat gaat komen'....

Tweede vraag is of je er ooit achter gaat komen dat het op straat lag...



In geval van onbesuisde kinderen zoals deze jongen wel.

Ik heb de CCO niet gezien maar vaak is het meer dan alleen een voorwaardelijke straf..

Mag je bijvoorbeeld alleen onder begeleiding sommige doen (zoals op vakantie gaan, het gebruiken van computers, moet je je elke dag of elke week melden bij een bureau, moet je exact bijhouden wat je wanneer gedaan hebt...



Niet zoals in Nederland waarbij het zo is dat je voorwaardelijk krijgt dat je gewoon kunt blijven doen wat je al deed zolang je maar niet nog een keer gepakt wordt... Zoals bij viespeuken die bij kleuterscholen kunnen blijven circelen als roofdier, of SO's die kunnen blijven stalken of zelfs sex gaan hebben met hun begeleiders..