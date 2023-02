Kaspersky: Google en MailChimp meest actieve trackers op internet

Google en MailChimp zijn de meest actieve trackers op internet, zo stelt antivirusbedrijf Kaspersky op basis van onderzoek onder gebruikers van de eigen antivirussoftware. Het gaat dan om tracking op websites en in e-mail. Gebruikers van Kaspersky hebben de optie om via Do Not Track (DNT) trackers op websites te blokkeren. Daarnaast kunnen gebruikers ervoor kiezen om gegevens met het antivirusbedrijf te delen.

Op basis van deze informatie blijkt dat Google voor ruim 32 procent van de gedetecteerde webtrackers verantwoordelijk is, gevolgd door Microsoft (22 procent) en Amazon (13 procent). Via dergelijke trackers kan allerlei informatie over het online gedrag van gebruikers worden verzameld, dat bijvoorbeeld voor online profilering en gerichte advertenties is te gebruiken.

Naast webtrackers keek Kaspersky ook naar de aanwezigheid van trackers in e-mail. Het gaat dan voornamelijk om 'trackingpixels' en andere code waarmee kan worden gekeken wanneer iemand de e-mail opende en zaken als ip-adres, e-mailclient en besturingssysteem zijn te verzamelen. Als het gaat om e-mailtracking blijkt dat de top uit compleet andere spelers bestaat. Zo zijn MailChimp en SendGrid bij elkaar verantwoordelijk voor bijna 42 procent van alle waargenomen mailtrackers. Beide bedrijven bieden platformen waarvandaan bedrijven en organisaties marketingmails en nieuwsbrieven kunnen versturen.

"Bedrijven proberen zoveel data als mogelijk over hun gebruikers te verzamelen, zodat ze zoveel mogelijk detail aan elk gebruikersprofiel als mogelijk kunnen toevoegen", stelt Anna Larkina van Kaspersky. Veel bedrijven maken gebruik van web- en mailtracking zonder dit aan gebruikers te laten weten, gaat Larkina verder. Kaspersky adviseert gebruikers dan ook het gebruik van bepaalde browserextensies om online trackers te blokkeren of de privacyinstellingen van de browser aan te passen.