Koninklijke Marechaussee waarschuwt voor malafide e-mails

Door Anoniem: Koninklijke Maressaussee! LOL



De laatste paar jaar waren de spelfouten in phishing-mails behoorlijk aan het afnemen. Maar deze oplichters zijn niet eens in staat om in de headline Marechaussee goed te kunnen spellen. Hier trapt toch echt niemand in!

Wie weet selecteren ze zo wel bewust de mensen die deze en andere fouten (want die zijn er) niet opmerken, wellicht met het idee dat die verderop in het traject ook makkelijker erin blijven trappen zodat ze minder tijd kwijt zijn aan mensen die afhaken voor de winst binnen is.