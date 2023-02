Burgemeester Halsema wil door met online gebiedsverbod in Amsterdam

Burgemeester Halsema van Amsterdam wil door met online gebiedsverbod in haar gemeente, ondanks de recente uitspraak van de rechter dat de Utrechtse burgemeester Dijksma een dergelijk verbod niet mocht opleggen aan een jongen uit Zeist die een online oproep had gedaan. Dat laat Halsema in een brief aan de gemeenteraad weten.

Volgens burgemeester Dijksma had de jongen met zijn oproep de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Utrecht overtreden. "Dit artikel houdt een verbod in om op een openbare plaats op enige wijze door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden", aldus Halsema. Ze stelt dat de rechter hier niet in mee is gegaan, omdat chatapp Telegram waar de jongen zijn oproep deed geen ‘openbare plaats’ is in de zin van de APV.

De rechtbank stelde dat het gedrag dient plaats te vinden op of aan de openbare plaats, dus door fysieke aanwezigheid, en dit niet door online gedrag kan plaatsvinden. Verder oordeelde de rechter dat áls een last onder dwangsom zou kunnen worden opgelegd dit een ongeoorloofde beperking van de vrijheid van meningsuiting is. De vrijheid van meningsuiting mag niet op basis van de lokale APV worden beperkt.

Halsema vindt dat de uitspraak van de rechter de mogelijkheden beperkt die er zijn om tegen dergelijke online uitingen op te treden. "Tegelijkertijd worden veel vragen niet beantwoord. Ik ben van mening dat een online gebiedsverbod meer kans van slagen heeft op basis van bevoegdheden van de burgemeester in de Gemeentewet (niet de APV)", zo schrijft ze in haar brief (pdf). "Amsterdam gaat dan ook door op de ingeslagen weg en zal bij een toekomstige casus bepalen of die geschikt is voor het uitlokken van een nieuw proefproces om zo meer juridische duidelijkheid te verkrijgen."

De Amsterdamse burgemeester voegt toe dat het niet de bedoeling is met een online gebiedsverbod de vrijheid van meningsuiting op ongeoorloofde wijze in te perken. "Zowel de vrijheid van meningsuiting als het demonstratierecht zijn in Amsterdam zoals u weet een groot goed." Tevens laat Halsema weten dat ook een "Amsterdamse invulling" van het online gebiedsverbod door de rechter kan worden teruggefloten. "Meer juridische duidelijkheid is echter wel gewenst, opdat de landelijke wetgever zich eerder geroepen zal voelen om de wet aan te passen om zo een expliciete grondslag te creëren."