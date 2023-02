Handelt Twitter in strijd met EU-wetgeving door haar API dicht te zetten?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Twitter gaat haar API dichtzetten, derden mogen alleen nog tegen betaling er gebruik van maken. Dat draait dus apps van derden de nek om. Hoe zit dat in Europa tegenwoordig?

Antwoord: Inderdaad hebben we sinds kort zowel een Digital Services Act (DSA) als een Digital Markets Act (DMA), die een forse breuk met het laissez-faire verleden in Europa betekenen. De DSA vervangt grof gezegd de ecommerce- en aansprakelijkheidsregels uit 2000: meer filterplichten en meer taken voor tussenpersonen. De DMA is bedoeld als concrete invulling van wat eigenlijk het mededingingsrecht had moeten doen: het geven van specifieke sturing aan platforms en poortwachters op internet.

Een van die dingen die gewoon al lang geregeld hadden moeten zijn, is interoperabiliteit bij de hele grote platforms zoals Twitter:

‘interoperability’ means the ability to exchange information and mutually use the information which has been exchanged through interfaces or other solutions, so that all elements of hardware or software work with other hardware and software and with users in all the ways in which they are intended to function;

Als je enorm groot bent, dan moet je stopcontacten hebben waar iedereen met zijn stekkers in kan. Het is slecht voor de maatschappij dat je dán zelf de controle gaat houden en bepalen wie er wel en niet op je platform mag. Ja, ik klink stellig maar hier is geen overtuigend argument tegenin te brengen.

Artikel 7 DMA is dan ook heel duidelijk: als je een grote aanbieder bent van communicatiediensten, dan moet je zorgen dat je dienst interoperabiliteit heeft met diensten van anderen. Ja, dat betekent dus dat je kunt WhatsAppen met Signal-gebruikers, maar ook dat je met Tweetdeck toegang moet hebben tot Twitter.

En oké, dat is dus het goede antwoord op de eindtoets maar de praktijk zal weerbarstig blijven. Zeker met een bedrijf dat gewoon doodleuk weigert de huur te betalen van hun hoofdkwartier. Maar de DMA kent stevige boetes en de mogelijkheid een bedrijf van de Europese markt te weren.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.