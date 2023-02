Ierse universiteit twee dagen gesloten wegens inbraak op it-systemen

De Ierse universiteit MTU Cork heeft besloten alle vier de campussen twee dagen te sluiten en alle lessen te annuleren wegens een inbraak op de it-systemen. De aanval vond afgelopen weekend plaats en zou in een vroeg stadium zijn gedetecteerd. De universiteit geeft geen details om wat voor soort aanval het precies gaat en hoe die kon plaatsvinden, behalve dat het om een aanzienlijke "IT breach" gaat.

De maatregel om alle campussen te sluiten en lessen van gisteren en vandaag te annuleren is genomen voor de veiligheid van de gegevens van studenten en personeel, aldus de universiteit in een verklaring. In de Ierse media wordt gespeculeerd over een ransomware-aanval, waarbij ook de recente aanvallen op kwetsbare VMware ESXi-systemen wordt genoemd. Veel ransomware-aanvallen vinden plaats in het weekend, maar de universiteit heeft niet bevestigd dat het om een dergelijke aanval gaat.