Celstraf voor Assenaar die via "virusscanner" 300.000 euro buitmaakte

Een 24-jarige man uit Assen die door middel van een nep-virusscanner 300.000 euro buitmaakte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar. De man beschikte over lijsten met duizenden telefoonnummers en andere persoonsgegevens en maakte tientallen slachtoffers. Die werden gebeld door de Assenaar, die zich daarbij voordeed als bankmedewerker.

De man vroeg het slachtoffer vervolgens een virusscanner te installeren. In werkelijkheid was het een remote access tool waarmee de verdachte het systeem van het slachtoffer op afstand kon overnemen. Daarna werd slachtoffers gevraagd om naar internetbankieren te gaan, waarna het verzoek werd gedaan om geld naar een PayPal-account over te maken. Soms deed de zogenaamde bankmedewerker dat ook zelf.

In totaal werd er 650.000 euro gestolen. De banken konden echter een kleine 350.000 euro terughalen. Het Openbaar Ministerie stelt dat er ruim 300.000 euro in de zakken van de verdachte en zijn handlangers verdween. Tegen de verdachte zijn in totaal 64 aangiftes gedaan. Op de telefoon van de Assenaar werden vijfduizend telefoonnummers en zo'n duizend persoonsgegevens gevonden. De officier van justitie had een gevangenisstraf van 4,5 jaar geëist, waar de rechter ook in meeging, zo meldt Dagblad van het Noorden.