Bank of England presenteert plannen voor digitale pond

De Bank of England heeft de plannen gepresenteerd voor de komst van een digitale pond. Of de munt ook daadwerkelijk zal worden geïntroduceerd is volgens de Bank of England nog te vroeg om te bepalen, maar de bank is ervan overtuigd dat het treffen van voorbereidingen gerechtvaardigd is.

De digitale pond, een central bank digital currency (CBDC), wordt door de Bank of England voorgesteld als een nieuwe vorm van de sterling, vergelijkbaar met een digitaal bankbiljet, en uitgegeven door de Britse centrale bank zelf. Het zou naast fysieke bankbiljetten te gebruiken moeten zijn. In tegenstelling tot contant geld zal de digitale pond niet anoniem zijn. Het moet namelijk mogelijk zijn om gebruikers te identificeren en verifiëren om zo financiële misdrijven te voorkomen, zo laat de Bank of England in een document over de digitale pond weten (pdf). Wel zegt de bank naar mogelijkheden te kijken om kleine transacties een "hoger privacyniveau" te geven.

De Britse centrale bank stelt verder dat gebruikers kunnen bepalen hoe hun data wordt gebruikt. In het voorstel voor de digitale pond wordt dan ook gesteld dat Payment Interface Providers gebruikers identificeren en verifiëren, maar persoonlijke data anonimiseren voordat het met de bank wordt gedeeld. Daardoor zou de identiteit van de gebruiker alleen bekend zijn bij hun Payment Interface Provider en zouden zowel overheid als de bank geen toegang tot persoonlijke data van gebruikers hebben, op opsporingsdiensten na, laat het document verder weten. De Bank of England heeft het publiek gevraagd om reacties op de digitale pond, die tot 7 juni zijn in te zenden.