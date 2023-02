Australische overheid verwijdert beveiligingscamera's Hikvision en Dahua

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Aangezien het SOC JenV op dit moment verschillende tools vervangt wordt er ook beroep gedaan op je technische vaardigheden. Het is belangrijk dat je communicatief vaardig bent, omdat je veel contact hebt met CISO’s en taakorganisaties binnen JenV. Daarnaast ben je ook analytisch sterk en kijk je in logbestanden, verdiep je je in het dreigingsbeeld en stel je Use Cases op.