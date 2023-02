ABN Amro mag onbewerkte kopie van identiteitsdocument toch opslaan

ABN Amro mag een foto of scan van een onbewerkt identiteitsdocument toch opslaan, aangezien dit niet in strijd met de AVG is, zo heeft de beroepscommissie van het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. Een jaar geleden oordeelde de geschillencommissie van het Kifid dat de opslag van een kopie-ID wel in strijd met de AVG was. ABN Amro ging in beroep en heeft nu gelijk gekregen.

De bank had een klant gevraagd om zich opnieuw te identificeren. Volgens ABN Amro was dit vanwege de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren (Wwft) van terrorisme verplicht. De klant besloot het online identificatieproces te doorlopen en bracht op de voor- en achterkant van haar identiteitsdocument plakband aan met daarop de tekst ‘ABN AMRO’ en plakte het Burgerservicenummer (BSN) af. De bank stelde dat het identificatieproces niet goed was verlopen en vroeg de klant het opnieuw te doen. Daarop diende de vrouw een klacht in bij de bank over het identificatieproces. Ze stelde dat de foto van haar afgeplakte identiteitsdocument zou moeten volstaan.

Er volgde een telefonisch gesprek met de bank, waarin een medewerker liet weten dat de vrouw op haar identiteitsdocument de datum en instantie mocht zetten, zolang de tekst en de foto op het identiteitsdocument zichtbaar bleven. De klant leverde vervolgens opnieuw een foto van een bewerkt identiteitsdocument aan en wederom besloot ABN Amro de foto niet goed te keuren. De bank wees de klacht van de vrouw af, waarop zij bij het Kifid een klacht indiende.

In het oordeel liet de geschillencommissie weten dat ABN Amro onvoldoende had gemotiveerd waarom het noodzakelijk is om een volledige kopie van het gebruikte identiteitsdocument of de foto of scan daarvan vast te leggen en te bewaren. "De motivering van de bank dat zij geen echtheidscontrole kan uitvoeren bij bewerkte foto’s of scans, is in dit verband onvoldoende. De echtheidscontrole dient immers de verplichting tot identificatie van cliënten, maar niet de verplichting tot het vastleggen en het bewaren van gegevens", aldus het klachteninstituut een jaar geleden.

De geschillencommissie kwam tot de conclusie dat de bank wel een foto of scan van het onbewerkte identiteitsdocument van de klant mag opvragen voor identificatie- en verificatiedoeleinden, maar dat zij die foto of scan niet onbewerkt mag vastleggen en bewaren. ABN Amro zou in ieder geval de pasfoto moeten afschermen en een watermerk moeten aanbrengen. De klant mocht op haar beurt niet op de aangeleverde foto of scan schrijven. Wel mocht zij van de bank eisen dat de kopie van haar identiteitsdocument bewerkt wordt opgeslagen.

ABN Amro tekende beroep aan tegen het oordeel van de geschillencommissie. Volgens de bank kan zij alleen aan de Wwft voldoen aan de hand van een foto of scan van een onbewerkt identiteitsdocument en het opslaan van een volledige kopie daarvan. In tegenstelling tot de geschillencommissie vindt de beroepscommissie dat ABN Amro in het kader van haar wettelijke verplichtingen bevoegd is een onbewerkte kopie van het id-bewijs te bewaren. "Noch het opvragen noch het bewaren van een kopie of scan van het onbewerkte identiteitsdocument is in strijd met de AVG", aldus de beroepscommissie. De klacht van de klant is dan ook ongegrond verklaard (pdf).