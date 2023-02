Rechtszaak tegen Nederlandse Zorgautoriteit over verzamelen data ggz-patiënten

Een groep behandelaren en cliënten in de GGZ start een rechtszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wegens de privégegevens van ggz-patiënten die NZa verzamelt. De NZa verplicht zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg om informatie over hun patiënten te verstrekken. Met deze informatie kan de Zorgautoriteit naar eigen zeggen de zorgkosten nauwkeuriger berekenen.

Sinds 1 juli vorig jaar ontvangt de NZa informatie over gedeclareerde zorgprestaties inclusief de informatie die bij de declaratie op de factuur moet worden vermeld zoals het gekozen zorgvraagtype en de DSM-diagnosehoofdgroep. Psychiaters, psychologen en andere zorgverleners zijn verplicht om deze informatie aan te leveren. Vanaf 1 januari dit jaar wil de NZa dat behandelaars ook de antwoorden op de HONOS+-vragen gaan doorgeven.

HONOS staat voor Health Of the Nation Outcome Scales en is een vragenlijst die een behandelaar over zijn patiënt invult. Het gaat dan om zaken als problematisch alcohol- of drugsgebruik, hyperactief, agressief, destructief of geagiteerd gedrag, problemen als gevolg van hallucinaties en waanvoorstellingen, suïcidepogingen en gedachten over suïcide, problemen met relaties en overige psychische en gedragsproblemen.

"De zorgvraagtypering geeft een belangrijk inzicht in welke zorg en hoeveel zorg er nodig is voor patiënten. De aanlevering van HoNOS+ vragen is nodig voor de doorontwikkeling om dit inzicht te verbeteren", aldus de NZa. De Autoriteit Persoonsgegevens deed onderzoek naar het plan en stelde afgelopen december dat het, mits enkele beperkingen, mag plaatsvinden.

Volgens de partijen die de rechtszaak zijn gestart is de verplichting om de gegevens te verstrekken "een aanslag op de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg.” De eisers noemen het een onacceptabele inbreuk op het beroepsgeheim van behandelaren en de privacy van cliënten. "Het aanleveren van informatie uit een medisch dossier aan een landelijke organisatie ondermijnt de basis voor een gezonde behandelrelatie die gestoeld is op vertrouwen", zo stelt Platform Bescherming Burgerrechten, dat zich bij de eisers heeft aangesloten.

Het Platform stelt dat het afstaan van de gegevens ervoor zorgt dat de meest intieme informatie over iemands geestelijke toestand en de problemen die iemand daardoor ervaart, niet langer binnen de spreekkamer blijft. "Cliënten kunnen niet meer vrijuit spreken over hun problemen als ze weten dat deze informatie niet veilig bij hun psychiater of psycholoog blijft."

Verder missen de vragenlijsten van de NZa een wetenschappelijke onderbouwing, zo stellen de eisers. "De meetmethode waarop de vragenlijsten zijn gebaseerd, is ongeschikt om de prestaties van behandelaars onderling te vergelijken. De vragenlijsten trekken zo de verkeerde conclusies over welke zorg of zorgverlener efficiënter is, of betere resultaten boekt. Zowel de Algemene Rekenkamer als een groep hoogleraren Psychiatrie kwamen tot die conclusie in de afgelopen jaren." De eisers zijn op vertrouwenindeggz.nl een crowdfundingcampagne gestart.