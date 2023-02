Pepsi Bottling Ventures meldt datalek na aanval met malware

Pepsi Bottling Ventures, de grootste producent van onder andere Pepsi-Cola, Dr. Pepper, Starbucks en Lipton in Noord-Amerika, is getroffen door een datalek, zo heeft het bedrijf aan de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Montana laten weten (pdf). Volgens de datalekmelding werd er op 10 januari ongeautoriseerde activiteit op de it-systemen ontdekt.

Verder onderzoek wees uit dat een aanvaller de systemen op of rond 23 december vorig jaar met malware had geïnfecteerd en gegevens had gedownload. Het gaat om naam, adresgegevens, e-mailadres, rekeninggegevens, waaronder een beperkt aantal wachtwoorden, pincodes of andere toegangsgegevens, identificatienummers, zoals die van rijbewijs en identiteitskaart, social-securitynummers, paspoortinformatie, digitale handtekening, beperkte medische geschiedenis en gezondheidsclaims.

Hoe de aanvaller toegang tot de systemen kon krijgen en om wat voor malware het precies ging is niet bekendgemaakt. Ook is het aantal getroffen personen onbekend. Naar aanleiding van de aanval zijn verschillende maatregelen getroffen, waaronder het resetten van alle bedrijfswachtwoorden. Getroffen personen kunnen een jaar lang gratis hun krediet laten monitoren. Pepsi Bottling Ventures is een joint venture van PepsiCo en de Suntory Group.