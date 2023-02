Microsoft verhelpt drie actief aangevallen zerodays in Office en Windows

Tijdens de patchdinsdag van februari heeft Microsoft 75 kwetsbaarheden in meerdere producten verholpen, waaronder drie actief aangevallen zerodaylekken in Windows en Office. Het gaat om twee beveiligingslekken in Windows waardoor een aanvaller die al toegang tot het systeem heeft zijn rechten kan verhogen. De derde zeroday bevindt zich in Office en wordt door Microsoft omschreven als een "Security Features Bypass" kwetsbaarheid.

De zerodays in Windows bevinden zich in de Windows Common Log File System Driver (CVE-2023-23376) en het Windows Graphics Component (CVE-2023-21823). In de eerstgenoemde werden vorig jaar ook al twee zerodays verholpen. In het geval van de kwetsbaarheid in Office is het mogelijk om instellingen die het openen van macro's voorkomen te omzeilen.

Een andere kwetsbaarheid (CVE-2023-21716) die deze maand de aandacht verdient bevindt zich in Microsoft Word. Het beveiligingslek maakt remote code execution mogelijk. De kwetsbaarheid is via de Preview Pane (voorbeeldvenster) van Outlook te misbruiken. Een aanvaller kan een e-mail met een speciaal geprepareerd RTF-bestand versturen en zo code op het systeem van de gebruiker uitvoeren. De updates van deze maand zullen op de meeste systemen automatisch worden geïnstalleerd.