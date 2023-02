Kabinet: end-to-end encryptie mag niet onmogelijk worden gemaakt

End-to-end encryptie mag niet onmogelijk worden gemaakt en het scanplan van de Europese Commissie moet duidelijke waarborgen bevatten om mogelijke inbreuken op fundamentele rechten zoals privacy te voorkomen, zo stelt het kabinet in de Staat van de Unie 2023. In het document reflecteert het kabinet op de belangrijkste uitdagingen voor de Europese Unie in 2023 en zet het zijn positie uiteen met betrekking tot de zes prioriteiten van de Europese Commissie.

In het document wordt ook gesproken over het plan van de Europese Commissie om chatdiensten en andere providers te verplichten om berichten en ander verkeer van Europese burgers te controleren. Deze week kreeg Eurocommissaris Johansson nog een Big Brother Award voor het plan. Volgens het kabinet is het van belang dat de toekomstige verordening voldoende wordt afgebakend en duidelijke waarborgen omvat om mogelijke inbreuken op fundamentele rechten zoals privacy te voorkomen. "Ook mag end-to-end encryptie niet onmogelijk worden gemaakt."

In een reactie op de Big Brother Award liet Johansson weten dat ze niet van plan is haar voorstel in te trekken, zoals burgerrechtenbewegingen en experts hadden gevraagd. Ook vindt ze dat ze de prijs niet verdient. De Eurocommissaris liet verder weten dat ze van de EU een wereldwijde leider in het beschermen van kinderen wil maken. "Ik ben trots op onze EU-standaarden voor privacybescherming, maar we moeten ook de privacy van slachtoffers beschermen."