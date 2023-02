Tweede Kamer wil TikTok op werktelefoons van ambtenaren verbieden

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de populaire video-app TikTok op de werktelefoons van ambtenaren verbieden. Dat bleek tijdens een debat over de inzet van algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid. Security.NL meldde begin deze maand dat D66 voorstander van een verbod is. Ook VVD, CDA en ChristenUnie willen nu de app op de werktelefoons van ambtenaren verbieden.

VVD-Kamerlid Hawre Rahimi noemde het onverstandig om TikTok op telefoons van ambtenaren te laten staan. "Laten we niet naïef zijn en de informatie die daarop staat ten alle tijden beschermen." Hij kreeg bijval van CDA-Kamerlid Evert-Jan Slootweg, meldt RTL Nieuws. "Om te voorkomen dat gevoelige informatie in Chinese handen komt, moet TikTok van overheidstelefoons worden geweerd, net zoals in de Verenigde Staten."

Eerder besloot het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om de populaire video-app op werktelefoons van beleidsmakers en ander personeel te verbieden. De ChristenUnie is zelfs voorstander van een algeheel verbod, maar daar is nog geen meerderheid voor in de Tweede Kamer.