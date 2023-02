Amerikaanse stad kondigt noodtoestand af wegens ransomware-aanval

De Amerikaanse stad Oakland heeft wegens een ransomware-aanval waardoor het vorige week werd getroffen een lokale noodtoestand afgekondigd. Hierdoor kan het meer middelen vrijmaken en inzetten voor de aanschaf van apparatuur en inhuur van extra krachten. De aanval deed zich vorige week woensdag voor, waarop de stad besloot om getroffen systemen offline te halen. Dit had tot gevolg dat allerlei diensten niet meer beschikbaar waren, waaronder verschillende telefoonlijnen van de stad.

Ook systemen waarmee de stad belastingen van inwoners en meldingen verwerkt, alsmede vergunning en licenties uitgeeft zijn nog altijd offline. De stad heeft daarop besloten verschillende gebouwen te sluiten. In een laatste update over het incident meldt het stadsbestuur bezig te zijn met het herstel van systemen, maar geeft geen tijdsvenster wanneer dit is gereed. Burgers worden opgeroepen om niet-urgente meldingen voor de politie niet telefonisch maar via een webformulier te doen dat wel online beschikbaar is. Oakland telt zo'n 434.000 inwoners.