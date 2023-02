Zakenman verdiende met gestolen beursgevoelige informatie 90 miljoen dollar

Een 42-jarige Russische zakenman is in de Verenigde Staten schuldig bevonden aan het gebruik van gestolen beursgevoelige informatie voor het plegen van aandelenfraude en handel met voorkennis, waar hij samen met handlangers negentig miljoen dollar mee verdiende. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat over een "hack-to-trade" samenzwering spreekt.

De Rus werd samen met vier landgenoten door de Amerikaanse autoriteiten aangeklaagd voor ongeautoriseerde toegang tot computers en aandelenfraude. Volgens de aanklacht wisten de verdachten door middel van gestolen inloggegevens in te breken op de accounts en systemen van twee niet nader genoemde "SEC Filing Agents". Bedrijven gebruiken filing agents voor het indienen van financiële kwartaal- en jaaroverzichten bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

De verdachten wisten met hun toegang financiële overzichten in handen te krijgen nog voordat die bij de SEC waren ingediend of openbaar waren gemaakt. Daardoor wisten ze wat de aandelenkoers van bedrijven vermoedelijk zou doen en konden zo handelen met voorkennis. Op deze manier wisten de verdachten 90 miljoen dollar te verdienen, zo stellen de Amerikaanse autoriteiten. De nu schuldig bevonden Russische zakenman kreeg van dat bedrag 38 miljoen dollar. Hij werd in 2021 door Zwitserland aan de VS uitgeleverd. De rechter maakt op 4 mei de strafmaat bekend, maar de man kan een gevangenisstraf van maximaal dertig jaar krijgen.