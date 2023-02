Franse vastgoedontwikkelaar via ceo-fraude voor 38 miljoen euro opgelicht

Een Franse vastgoedontwikkelaar is eind 2021 via ceo-fraude voor zo'n 38 miljoen euro opgelicht. In de zaak zijn nu acht verdachten aangehouden, die ook verantwoordelijk zouden zijn voor het oplichten van een Frans metaalbedrijf voor 300.000 euro. Dat heeft Europol vandaag bekendgemaakt.

Bij ceo-fraude en afgeleide varianten doen oplichters zich bijvoorbeeld voor als de directeur van een onderneming en vragen medewerkers om een betaling naar een opgegeven rekening over te maken. Ook komt het voor dat oplichters zich voordoen als leverancier en afnemers verzoeken om betalingen naar andere rekeningen over te maken, of wordt de financiële administratie van een aangevallen organisatie verzocht om bepaalde facturen te betalen, waarbij het geld moet worden overgemaakt naar door de aanvallers opgegeven rekeningen.

In het geval van de fraude bij de Franse vastgoedontwikkelaar deden de oplichters zich voor als advocaten van een bekend Frans accountantskantoor. Nadat er een vertrouwensband was opgebouwd werd de Chief Financial Officer (CFO) van de vastgoedontwikkelaar overgehaald om over een periode van meerdere dagen zo'n 38 miljoen euro naar buitenlandse rekeningen over te maken.

Een aantal weken voordat de vastgoedontwikkelaar werd opgelicht sloegen de verdachten toe bij het Franse metaalbedrijf. Daar deden de oplichters zich voor als de ceo en vroegen de bedrijfsaccountant om 300.000 euro naar een bankrekening in Hongarije over te maken. Toen de accountant een paar dagen later 500.000 euro wilde overmaken op verzoek van de zogenaamde directeur kwam de fraude aan het licht. De acht verdachten zijn aangehouden in Frankrijk en Israël. Tevens is er beslag gelegd op een bedrag van 5,5 miljoen euro.