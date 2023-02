Privacyonderzoek naar socialmedia-monitoring door overheidsinstanties

Er komt een privacyonderzoek naar het monitoren van social media door overheidsinstanties, zo heeft staatssecretaris Van Huffelen bekendgemaakt. Ze reageerde op Kamervragen van de SP over overheidsinstanties die op grote schaal tweets verzamelen. Het gaat onder andere om het ministerie van Sociale Zaken, de Belastingdienst en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

SP-Kamerlid Leijten wilde van Van Huffelen weten of ze het wenselijk vindt dat de overheid op deze manier, zowel herleidbare als niet-herleidbare, gegevens van mensen opslaat en verwerkt, zonder dat mensen daarvan op de hoogte zijn. Volgens de staatssecretaris moet het verwerken van gegevens conform de AVG en op transparante wijze gebeuren. De gegevensverwerking moet dan ook rechtmatig, proportioneel en behoorlijk zijn, stelt Van Huffelen verder. Of de manier waarop de verschillende overheidsinstanties social media monitoren wel hier aan voldoet komt er een privacyonderzoek (DPIA). Met een data protection impact assessment (DPIA) worden privacyrisico's in kaart gebracht en hoe die zijn te verhelpen.

Volgens de staatssecretaris zijn er verschillende werkwijzen en contracten die overheidsinstanties met aanbieders van "socialmediatooling" hebben afgesloten. SP-Kamerlid Leijten wilde ook weten op welke wijze persoonsgegevens en profielen die via deze tools worden verzameld en gemaakt worden bewaard en toegepast. "Of er ook persoonsgegevens door het platform worden opgeslagen en welke partij als verwerkingsverantwoordelijke moet worden gezien, zal onderdeel uitmaken van de in de hierboven aangekondigde DPIA", reageerde de staatssecretaris. Wanneer het privacyonderzoek is afgerond, is onbekend.