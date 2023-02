Google, Facebook en Twitter publiceren aantal Europese gebruikers

Google, Twitter en Meta hebben gepubliceerd hoeveel Europese gebruikers ze hebben. Dat is het gevolg van de Digital Services Act (DSA). De DSA gaat gelden voor in Nederland en Europa veel gebruikte onlinemarktplaatsen, sociale netwerken, platforms om content te delen zoals video’s en online reis- en accommodatieplatforms.

Het gaat om populaire platforms als Facebook, Instagram, TikTok en YouTube, maar ook om online marktplaatsen, platforms voor pornografie, en platforms voor reizen met veel gebruikers in de hele EU. Daaronder zijn ook in Nederland gevestigde bedrijven als Bol.com, Booking.com en Marktplaats.nl. Onder de DSA gaan er voor grote platforms, die maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers hebben, ruimere verplichtingen gelden. Het gaat dan om aanbod van illegale goederen of content en het verspreiden van informatie die als desinformatie is aangemerkt.

Uit de cijfers blijkt dat Twitter honderd miljoen maandelijkse gebruikers in de EU heeft. Google baseert het aantal gebruikers op mensen die op hun account zijn ingelogd. Dan heeft Google Maps bijna 279 miljoen gebruikers, gevolgd door Google Play met bijna 275 miljoen en 332 miljoen voor Google Search. YouTube is met bijna 402 miljoen ingelogde gebruikers per maand het grootste. Facebook telt 255 miljoen gebruikers, iets meer dan de 250 miljoen van Instagram. Apple heeft alleen aangegeven dat de App Store meer dan 45 miljoen gebruikers heeft, maar geeft geen exact aantal, meldt Reuters.

De DSA verplicht aanbieders van digitale diensten ook om bij het modereren van inhoud rekening te houden met de grondrechten van gebruikers én ze hier uitgebreider over te informeren. Digitale aanbieders moeten daarom het verwijderen van informatie of gebruikersaccounts beter uitleggen. Zij moeten bovendien makkelijk toegankelijke en gebruikersvriendelijke klachtenprocedures hebben voor gebruikers.

Over één jaar, op 17 februari 2024, moeten platforms, ook die met minder dan 45 miljoen gebruikers, volledig aan de in de gehele EU geldende DSA voldoen. De grote platforms hebben daar vanaf nu nog vier maanden de tijd voor. De Europese Commissie houdt straks toezicht op naleving van de DSA door grote online platformen en zoekmachines. De bedrijven betalen zelf via een heffing voor dit toezicht. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de overige digitale diensten.