XS4ALL verduidelijkt vrije modemkeuze in nieuwe algemene voorwaarden

Internetprovider XS4ALL komt op 1 april met nieuwe algemene voorwaarden, waarin het onder andere de vrije modemkeuze duidelijker beschrijft. Sinds 28 januari 2022 is in Nederland de vrije modemkeuze van kracht, waardoor eindgebruikers niet meer gebonden zijn aan de modem van hun internetprovider. Volgens telecomfabrikanten moet dit eindgebruikers meer digitale soevereiniteit bieden, maar telecomproviders stellen dat er van de vrije modemkeuze nog weinig gebruik wordt gemaakt.

Aan het gebruik van een eigen modem zijn wel verschillende voorwaarden verbonden. Dit staat in de nieuwe algemene voorwaarden van XS4ALL duidelijker vermeld. "Indien de Klant eigen randapparatuur gebruikt om met het elektronisch communicatienetwerk van XS4ALL verbinding te maken, dient deze apparatuur in ieder geval te voldoen aan de technische eisen en instructies die worden gepubliceerd op XS4ALL’s website."

Op de website van KPN over het instellen van een eigen modem wordt uitgelegd dat klanten die zich niet aan de instructies houden of aanwijzingen over het gebruik van eigen apparatuur opvolgen, kunnen worden afgesloten van het netwerk. "Als het gebruik van eigen apparatuur zorgt voor schade aan ons netwerk of bij andere gebruikers van ons netwerk, kan KPN de schade die is ontstaan bij jou in rekening brengen."