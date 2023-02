AdGuard prijst Mozilla voor het redden van adblockers in Firefox

Gebruikers van Firefox kunnen in de toekomst zonder beperkingen van adblockers gebruik blijven maken, in tegenstelling tot gebruikers van Google Chrome, zo stelt adblocker-ontwikkelaar AdGuard, dat spreekt over de "Chromapocalypse". De manier waarop extensies binnen Chrome en andere Chromium-gebaseerde browsers mogen werken worden door Google vastgesteld in een Manifest. Het techbedrijf is bezig met de uitrol van Manifest V3.

Deze versie stelt allerlei beperkingen aan adblockers, waardoor die minder effectief worden. Zo wordt onder andere de webRequest API uitgefaseerd. Adblockers maken van deze API gebruik voor het onderscheppen, blokkeren, doorsturen en aanpassen van in- en uitgaand verkeer van de browser. Daarnaast beperkt Manifest V3 het aantal ingebouwde en door gebruikers toe te voegen rules. AdBlockers maken gebruik van filterregels om advertenties en trackers te blokkeren. Chrome stelt een limiet van 30.000 statische, ingebouwde rules per extensie en een totale limiet van 330.000 rules. Het aantal rules dat gebruikers kunnen toevoegen is beperkt tot 5.000. De door Google opgelegde beperkingen kunnen dan ook echt een probleem worden, aldus AdGuard.

Verder wil Google dat de filterregels waar adblockers gebruik van maken al tijdens de installatie aanwezig zijn. Daardoor is het niet meer mogelijk voor ontwikkelaars om op het moment dat het nodig is in real-time nieuwe regels uit te brengen, waardoor adblockers trager op aanpassingen van advertentiebedrijven kunnen reageren. Een ontwikkelaar zal voor elke aanpassing namelijk eerst een compleet nieuwe versie van de extensie moeten uploaden. Die versie moet vervolgens worden goedgekeurd, wat volgens AdGuard ook geen snel proces is.

Mozilla maakt ook gebruik van de Manifest-regels, zodat extensie-ontwikkelaars geen aparte extensie voor Firefox en de Chromium-gebaseerde browsers hoeven te ontwikkelen. De Firefox-ontwikkelaar heeft echter voor een implementatie van Manifest V3 gekozen waardoor adblockers nog steeds onbeperkt in de browser kunnen werken, tot grote tevredenheid van AdGuard. "In vergelijking met Firefox-gebruikers, die van de volledige functionaliteit van adblockers kunnen blijven profiteren, zullen de drie miljard gebruikers van Chrome zich binnenkort op achterstand bevinden als het om adblockers gaat. Op de lange termijn kan dit voor sommige Chrome-gebruikers reden zijn om naar Firefox over te stappen", zo stelt de adblocker-ontwikkelaar.