WhatsApp: gerecycled telefoonnummer kan tot accountovername leiden

Het recyclen van telefoonnummers door telecomproviders kan tot gekaapte WhatsApp-accounts leiden, zo stelt de populaire chatdienst, die gebruikers adviseert om tweestapsverificatie als bescherming in te stellen. In Nederland worden niet meer gebruikte 06-nummers na een afkoelperiode vrijgegeven en kunnen dan opnieuw worden gebruikt. In 2020 ging het nog om zo'n 1,5 miljoen nummers.

Wanneer een WhatsApp-gebruiker een nieuw telefoonnummer krijgt en zijn account dat aan het vorige account is gekoppeld niet verwijdert, kan de nieuwe eigenaar van het oude telefoonnummer, als die vervolgens WhatsApp installeert, allerlei berichten bedoeld voor de oorspronkelijke eigenaar van het nummer ontvangen en als die persoon berichten versturen.

WhatsApp monitort hier actief op. Als een account 45 dagen niet is gebruikt en dan op een andere telefoon wordt geactiveerd, gaat de chatdienst ervan uit dat het telefoonnummer is gerecycled. Dan zal het alle oude accountdata gekoppeld aan het telefoonnummer, zoals profielfoto, verwijderen. Toch kan het voorkomen dat een account via een gerecycled telefoonnummer wordt overgenomen. Dit zou echter "zeldzaam" zijn, aldus de chatdienst tegenover The Register.

De website bericht over een Zwitserse gebruiker die met een dergelijke situatie te maken kreeg nadat hij naar Frankrijk verhuisde en een Frans telefoonnummer gebruikte. WhatsApp adviseert gebruikers die een nieuw nummer gaan krijgen of de chatdienst niet meer willen gebruiken om hun account binnen de app te verwijderen. Daarnaast wordt ook het gebruik van tweestapsverificatie aangeraden.