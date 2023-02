VS meldt misbruik van kritieke lekken in IBM Aspera Faspex en Mitel MiVoice

Aanvallers maken actief misbruik van kritieke kwetsbaarheden in IBM Aspera Faspex en Mitel MiVoice Connect voor het aanvallen van organisaties, zo waarschuwt het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security. Het zou onder andere om ransomware-aanvallen gaan.

IBM Aspera Faspex is een webapplicatie voor het uitwisselen van bestanden en draait op een Aspera-server. Op 26 januari kwam IBM met een beveiligingsupdate voor een kritieke kwetsbaarheid in Aspera Faspex, aangeduid als CVE-2022-47986. Door een speciaal geprepareerde API-call te versturen kan een aanvaller willekeurige code op het systeem uitvoeren. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.

Op 13 februari meldde de Shadowserver Foundation, een in Nederland en de Verenigde Staten geregistreerde non-profitstichting die zich met de bestrijding van botnets en cybercrime bezighoudt, dat aanvallers misbruik van de kwetsbaarheid maken. De eerste gedetecteerde aanvalspogingen bleken van 3 februari te dateren, een week na het uitkomen van de beveiligingsupdate. Volgens beveiligingsonderzoeker Raphael Mendonca wordt CVE-2022-47986 gebruikt voor ransomware-aanvallen op kwetsbare servers. Ook het CISA meldt nu misbruik van het Aspera-lek.

Tevens stelt de Amerikaanse overheidsinstantie dat aanvallers ook misbruik maken van twee kwetsbaarheden in Mitel MiVoice Connect. Het gaat om CVE-2022-41223 en CVE-2022-40765. Mitel MiVoice Connect is een voip-platform voor organisaties dat communicatie- en collaboration tools via één interface aanbiedt. Het draait zowel op fysieke als virtuele hardware. Via de beveiligingslekken kan een geauthenticeerde aanvaller willekeurige code of commando's op het systeem uitvoeren.

Details over de aanvallen zijn niet gegeven. In het verleden is een andere kwetsbaarheid in Mitel MiVoice Connect gebruikt bij ransomware-aanvallen, zo ontdekte securitybedrijf CrowdStrike destijds. De twee Mitel-beveiligingslekken waar het CISA nu voor waarschuwt zijn ook door CrowdStrike gevonden. Het CISA heeft Amerikaanse overheidsinstanties opgedragen om de updates voor Aspera en Mitel voor 14 maart te installeren mocht dat nog niet zijn gedaan.