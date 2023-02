Tesla wijzigt instellingen camera's na onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens

Autofabrikant Tesla heeft na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de instellingen van de ingebouwde beveiligingscamera’s in auto’s aangepast, waardoor die volgens de toezichthouder nu privacyvriendelijker zijn. De AP deed onderzoek naar de zogeheten ‘Sentry Mode’ van Tesla. Deze mode moet de auto beschermen tegen bijvoorbeeld diefstal of vandalisme. Dit gebeurt door beelden te maken met vier camera’s aan de buitenkant van de auto.

De Sentry Mode filmde standaard continu alles rond een geparkeerde Tesla en bewaarde steeds één uur aan beeldmateriaal. "Veel op straat geparkeerde Tesla’s filmden dus vaak iedereen die in de buurt van de auto kwam, en bewaarde die beelden ook nog eens heel lang. Als iedere auto dat doet krijg je een situatie dat je nergens meer vrij over straat kunt lopen, zonder bespied te worden", zegt AP-bestuurslid Katja Mur.

Volgens Mur werden voorbijgangers zo gefilmd zonder dat ze dit wisten. "De eigenaar van de Tesla kon die beelden terugkijken. Parkeerde die de auto voor iemands raam, dan kon die naar binnen gluren en zien wat die persoon allemaal deed. Dat is een ernstige schending van de privacy."

Nadat de Autoriteit Persoonsgegevens het onderzoek was gestart voerde Tesla verschillende aanpassingen door. Zo komt de Sentry Mode nu alleen in actie als de auto wordt aangeraakt en niet zodra de camera’s een ‘verdachte’ beweging rond de auto zien. Ook gaat de auto op zo’n moment niet standaard filmen, maar krijgt de eigenaar alleen een tekstbericht op de telefoon.

De auto kan nog steeds camerabeelden maken, maar alleen wanneer de gebruiker die functie zelf inschakelt. Als de camera’s beelden opnemen, geeft de auto dit aan op het scherm in de auto. Ook geven de koplampen dan een speciaal lichtsignaal, zodat mensen weten dat zij gefilmd worden. Verder bewaart de auto standaard één minuut aan beeldmateriaal. De eigenaar kan dit eventueel verhogen naar tien minuten. Tot slot bleven de beelden al in de auto en is het niet mogelijk om de beelden te delen met Tesla.

Het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens leidt niet tot een boete of andere sanctie voor Tesla. Tijdens het onderzoek bleek namelijk dat niet Tesla, maar de eigenaar van de auto wettelijk verantwoordelijk is voor de beelden die de auto maakt. Voor camera’s die in een auto ingebouwd zijn, gelden dezelfde regels als voor camera’s die mensen bijvoorbeeld rond hun huis installeren.

"Het is in principe verboden de openbare weg te filmen. Alleen in uitzonderlijke gevallen mogen mensen camera’s doelbewust op de openbare ruimte richten", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. "Het is altijd de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de camera om deze correct af te stellen en de privacy van andere mensen te respecteren."