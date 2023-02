NSA geeft advies voor beveiligen thuisnetwerk: wifi-router wekelijks rebooten

De Amerikaanse geheime dienst heeft een nieuw document gepubliceerd waarin het advies geeft voor het beveiligen van thuisnetwerken, waaronder het wekelijks rebooten van de wifi-router, het afdekken van de webcam en het gebruik van volledige schijfversleuteling.

Volgens de NSA is er een toename van aanvallen op thuisnetwerken. "In het tijdperk van thuiswerken, kan je thuisnetwerk worden gebruikt als springplank voor statelijke actoren en cybercriminelen om gevoelige informatie te stelen", zegt Neal Ziring, technisch directeur cybersecurity van de NSA. "We kunnen dit risico beperken door onze apparaten en netwerken te beveiligen, en door ons online veilig te gedragen."

Het beveiligingsadvies van de geheime dienst bevat aanbevelingen voor het beveiligen van routers, het implementeren van netwerksegmentatie, maar ook zaken als het omgaan met wachtwoorden, het niet kopiëren van werkdata naar een thuiscomputer en andersom, het vermijden van publieke wifi-netwerken en het voorzichtig zijn met de informatie die op social media wordt geplaatst.

De NSA raadt gebruikers ook aan om hun wifi-router, smartphone en computer wekelijks te rebooten om zo malware die alleen in het geheugen draait te verwijderen. Een aantal jaren geleden ontdekten onderzoekers dat wereldwijd honderdduizenden routers met de VPNFilter-malware waren besmet. Door de apparaten te rebooten kon de malware worden verwijderd. En in 2021 adviseerde de NSA nog om smartphones periodiek uit en weer aan te zetten, om zo eventuele malware te verwijderen.

Afluisteren

Het adviesdocument bevat ook een paragraaf over slimme speakers en home assistents. Volgens de NSA is het belangrijk dat mensen beseffen dat deze apparaten naar gesprekken luisteren, zelfs wanneer het apparaat niet actief wordt gebruikt. Een gecompromitteerd apparaat maakt het mogelijk voor een aanvaller om gesprekken af te luisteren, aldus de geheime dienst. Die adviseert om het aantal gevoelige gesprekken in de buurt van babymonitors, "slim" speelgoed en home assistents te beperken. Zo wordt aangeraden de microfoon op mute te zetten wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en de camera af te dekken.