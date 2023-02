Europese Commissie verbiedt gebruik van TikTok op telefoons personeel

De Europese Commissie heeft het gebruik van de populaire video-app TikTok op telefoons en andere apparaten van personeel verboden. Het gaat om werktelefoons en -apparaten, alsmede persoonlijke apparatuur die op de "mobile device service" van de Europese Commissie is aangemeld. Personeel is via een e-mail opgeroepen om de app van hun apparatuur te verwijderen, meldt Politico.

Volgens de Europese Commissie moet de maatregel bescherming bieden tegen "cybersecurity dreigingen" en acties die kunnen worden gebruikt voor cyberaanvallen op de zakelijke omgeving van de Commissie. "De schorsing van vandaag is een interne zakelijke beslissing die strikt beperkt is tot het gebruik van apparaten die op de mobile service zijn aangemeld", aldus een verklaring van de Commissie, die toevoegt dat het ook naar de "veiligheidsontwikkelingen" bij andere socialmediaplatforms kijkt.

Onlangs bleek dat er een meerderheid in de Tweede Kamer is om TikTok op de werktelefoons van ambtenaren te verbieden. De ChristenUnie is zelfs voorstander van een algeheel verbod, maar daar is nog geen meerderheid voor in de Tweede Kamer. Eerder besloot het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om de populaire video-app op werktelefoons van beleidsmakers en ander personeel te verbieden.