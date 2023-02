Overheid komt met digitale waarschuwingsdienst voor alle bedrijven

De overheid komt met een digitale waarschuwingsdienst die bedrijven gericht voor dreigingen op hun netwerk waarschuwt. Dat is de uitkomst van een pilot van het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van Economische Zaken. Wanneer de waarschuwingsdienst van start gaat is nog niet bekend.

Het DTC informeerde het bedrijfsleven via de eigen website al over bekende beveiligingslekken, maar neemt sinds eind 2021 ook contact op met ondernemingen als die van kwetsbare software gebruikmaken, zijn gecompromitteerd of risico op aanvallen lopen. Deze informatiedienst is sinds september 2021 operationeel en heeft in totaal ruim 8100 waarschuwingen uitgestuurd.

Het gaat hierbij om “ongevraagd notificeren”. Dit zijn notificaties voor individuele bedrijven waar het DTC nog geen relatie mee heeft. Na het achterhalen van de contactgegevens van deze bedrijven waarschuwt het DTC, telefonisch of per mail, over de betreffende digitale dreiging. Deze waarschuwing bevat ook instructies om met de betreffende dreiging om te gaan.

Naast deze vorm van waarschuwen is het DTC vorig jaar een pilot gestart met 57 bedrijven uit negen sectoren om “gevraagd” te notificeren. In de pilot controleert het DTC of de door de pilotdeelnemer aangeleverde bedrijfsgegevens, zoals ip-adressen, domeinnamen en AS-nummers, voorkomen in relevante dreigingsinformatie die bij het DTC en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bekend is.

Bij een match wordt de pilotdeelnemer geautomatiseerd over deze specifieke dreiging op de hoogte gesteld. Bij deze notificatie wordt ook aangegeven wat eventuele vervolgacties kunnen zijn. Het is vervolgens aan de pilotdeelnemer zelf om te beoordelen of het de geadviseerde maatregelen uitvoert of dat het andere maatregelen neemt. Het DTC werkt hierin nauw samen met het NCSC.

De pilot, die tot maart van dit jaar doorloopt, is volgens minister Adriaansens van Economische Zaken succesvol verlopen. "Om ook andere bedrijven uit de doelgroep van het DTC op deze wijze te kunnen informeren is het van belang om deze dienstverlening na afloop van de pilot te continueren en verder op te schalen. Daarom zal "gevraagd notificeren" een structurele dienst worden van het DTC voor alle bedrijven", zo laat de minister in een brief aan de Tweede Kamer weten. De startdatum van de digitale waarschuwingsdienst wordt op een later moment bekendgemaakt.