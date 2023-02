Verdachte achter grote datadiefstal was onderzoeker voor Nederlandse DIVD - update

Een van de drie mannen die zijn opgepakt op verdenking van grootschalige datadiefstal is een onderzoeker voor de Nederlandse vrijwilligersorganisatie DIVD (Dutch Institute for Vulnerability Disclosure). Dat bevestigt de organisatie tegenover de NOS. De man in kwestie zou betrokken zijn geweest bij het stelen van miljoenen gevoelige persoonsgegevens bij meer dan duizend bedrijven, om met de gestolen data deze bedrijven vervolgens af te persen.

Het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure scant op internet naar kwetsbare systemen zodat het betrokken organisaties kan waarschuwen. Daarnaast doet het beveiligingsonderzoek. Zo ontdekte een DIVD-onderzoeker een zeer kritiek beveiligingslek in de software van Kaseya dat bij een wereldwijde ransomware-aanval werd gebruikt. De organisatie ontdekte ook dat een miljoen omvormers voor zonnepanelen via een gelekt wachtwoord kwetsbaar voor sabotage waren. Recentelijk besloot het ministerie van Economische Zaken om het DIVD de komende drie jaar te subsidiëren.

Daarnaast is het DIVD ook een CVE Numbering Authority (CNA) geworden, waardoor het CVE-nummers voor kwetsbaarheden kan registreren. Eind vorig jaar waren er verschillende partijen in de Tweede Kamer die overheidssubsidie voor ethische hackers zoals het DIVD willen. De VVD pleitte afgelopen september nog voor een formelere rol voor DIVD in digitaal beschermen van Nederland.

De aangehouden DIVD-onderzoeker had toegang tot gevoelige informatie en werkte mee aan vertrouwelijke onderzoeken, melden bronnen aan de NOS. In een intern Slackbericht laat DIVD weten dat er "geen aanwijzingen" zijn dat de man misbruik van zijn toegang heeft gemaakt. "Je krijgt bij DIVD niet zomaar toegang tot informatie, dus hij heeft het dan wel heel handig gespeeld", aldus een anonieme bron tegenover de NOS. "Je krijgt alleen toegang tot informatie als je echt meewerkt aan een onderzoek." Een woordvoerder van DIVD zegt geschokt te zijn over de aanhouding.

Update

DIVD is op de eigen website met een reactie gekomen. "De missie van DIVD is het veiliger maken van het internet. De zaken waarvan hij wordt verdacht staan lijnrecht op deze missie. Het mag duidelijk zijn dat wij geen enkele weet hadden van criminele activiteiten van de vrijwilliger, of een vermoeden hadden dat hij zich met dit soort zaken bezighield."

De vrijwilligersorganisatie zegt een onderzoek te hebben ingesteld om te kijken of de verdachte misbruik heeft gemaakt van kennis of middelen van DIVD. "Hiervoor zijn geen concrete aanwijzingen gevonden. DIVD is zelf geen onderdeel van het politieonderzoek en er zijn geen gegevens bij ons gevorderd door de politie", aldus de verklaring. Bij DIVD zijn ruim honderd vrijwilligers als onderzoeker actief.