Tor Project ondersteunt gebruikers voortaan ook via WhatsApp

Het Tor Project, de organisatie achter het Tor-netwerk, biedt gebruikers voortaan ook via WhatsApp ondersteuning. Dagelijks maken meer dan 2,5 miljoen mensen gebruik van het netwerk om hun privacy te beschermen. Via het Tor-netwerk is het mogelijk om het eigen ip-adres af te schermen en gecensureerde websites te bezoeken.

Voor gebruikers die tegen problemen aanlopen zijn er verschillende supportkanalen. Zo is er het Tor-forum en besloot het Tor Project eerder al de eigen IRC-kanalen met het versleutelde chatplatform Matrix te koppelen. Daarnaast is er sinds vorig jaar support via chatapps Signal en Telegram. Daar is nu WhatsApp bijgekomen. Via de chatapp kunnen gebruikers bijvoorbeeld vragen stellen over de toegang tot Tor Browser of wanneer het Tor-netwerk wordt geblokkeerd.

Toch krijgen gebruikers in landen zonder blokkades het avdies om via het Tor-forum of IRC/Matrix contact op te nemen. In het geval van overheidscensuur of landen die Tor blokkeren wordt aangeraden om via Telegram, Signal of e-mail de supportvraag te stellen.