Fraudeverdachte logde vanaf eigen ip-adres in op bankrekening slachtoffers

Een 23-jarige man die met gestolen inloggegevens inlogde op de bankrekeningen van slachtoffers en zo tienduizenden euro's buitmaakte deed dit vanaf zijn eigen ip-adres. De rechter veroordeelde hem vandaag tot een gevangenisstraf van 143 dagen, waarvan zestig dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van honderdtwintig uur. Ook werden vorderingen van ING, ABN Amro, Rabobank en Volksbank toegewezen.

Het Openbaar Ministerie had de verdachte onder andere aangeklaagd voor het in bezit hebben van phishingpanels en smishingpanels om daar computervredebreuk mee te plegen. Dat kon volgens de rechter niet worden bewezen. Wel staat vast dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan computervredebreuk en gewoontewitwassen. Zo maakte de verdachte gebruik van gestolen inloggegevens om in te loggen op de bankrekeningen van slachtoffers.

"Uit onderzoek van de banken blijkt dat de bankomgevingen van de klanten zonder toestemming benaderd zijn vanaf ip-adres [ip-adres] . Verdachte heeft 314 keer op zijn eigen bankomgeving bij ABN Amro ingelogd vanaf dit ip-adres. Verdachte woonde bij zijn moeder en zij maakte voor haar eigen ING-bankrekening ook veelvuldig gebruik van dit ip-adres", aldus de rechter.

De rechter stelde dat het om een verklaring "schreeuwde" dat vanaf dit ip-adres, waarvan de verdachte vanuit zijn woning vaak gebruikmaakte, is ingelogd op de bankomgevingen van slachtoffers. De verklaring kwam er echter niet. "Op basis van deze omstandigheden stelt de rechtbank vast dat het verdachte is geweest die vanaf genoemd ip-adres heeft ingelogd op de bankomgevingen van de klanten", aldus de rechter.

Die noemde het gedrag van verdachte zeer zorgelijk. "Hoewel verdachte van een aantal feiten wordt vrijgesproken, kan de rechtbank zich niet aan de indruk onttrekken dat phishing en vergelijkbare zaken de interesse van verdachte hebben (of hadden)", zo staat in het vonnis. De man werd eerder voor soortgelijke feiten veroordeeld. Iets wat de rechtbank in het nadeel van de verdachte meewoog. In het voordeel van de man werd meegewogen dat hij inmiddels bij zijn vriendin is gaan wonen, dit jaar vader wordt en weg is uit de omgeving waar hij eerder in de problemen kwam.