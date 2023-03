Eerste dag belastingaangifte zorgt voor overbelasting van DigiD

De eerste dag dat de belastingaangifte over 2022 mogelijk is zorgt voor een overbelasting van DigiD, waardoor mensen niet kunnen inloggen. Ook is de helpdesk telefonisch niet bereikbaar. Wie via DigiD wil inloggen krijgt de melding. "Het is op dit moment erg druk bij DigiD. Teveel mensen willen tegelijk inloggen. Probeer het op een later moment nog eens."

Via Twitter meldt de overheidsdienst dat DigiD beperkt beschikbaar is. "We werken aan een oplossing. We houden u op de hoogte via regelmatige updates. Gebruikers worden geïnformeerd via de website van DigiD. Onze excuses voor het ongemak." Ook op Allestoringen melden mensen massaal dat ze niet via DigiD kunnen inloggen. Dit is niet alleen nodig voor het doen van de belastingaangifte, maar ook voor allerlei andere diensten die daardoor niet zijn te gebruiken.