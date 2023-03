Trezor waarschuwt cryptowalletgebruikers voor phishingaanvallen

Leverancier van cryptowallets Trezor waarschuwt gebruikers via Twitter voor phishingaanvallen die op dit moment plaatsvinden. Gebruikers worden via sms, e-mail en telefonisch benaderd dat er een beveiligingsincident bij Trezor heeft plaatsgevonden en gebruikers via een meegestuurde link een "beveiligingsprocedure" moeten doorlopen voor het beveiligen van hun cryptovaluta.

Trezor stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat er recentelijk een datalek bij het bedrijf heeft plaatsgevonden waarbij gegevens van gebruikers zijn buitgemaakt. Daarnaast laat het bedrijf weten dat het gebruikers nooit telefonisch of via sms zal benaderen. Vorig jaar april liet Trezor weten dat een aanvaller erin was geslaagd om toegang te krijgen tot een interne tool van e-mailmarketingplatform MailChimp.

Trezor gebruikt het platform van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanvaller kreeg via MailChimp toegang tot de gegevens van Trezor-gebruikers die zich voor de nieuwsbrief hadden opgegeven. Vervolgens werden buitgemaakte e-mailadressen door de aanvaller gebruikt voor een phishingaanval. Trezor-gebruikers zijn een geliefd doelwit van aanvallers. In 2021 wist een aanvaller via een malafide Trezor-app, die twee weken in de Apple App Store stond, 1,6 miljoen dollar aan cryptovaluta van slachtoffers te stelen.