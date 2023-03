Britse overheid: tweefactorauthenticatie via sms is beter dan niets

Tweefactorauthenticatie (2FA) via sms kan kwetsbaarder voor aanvallen zijn dan andere 2FA-methodes, maar is nog altijd beter dan niets, zo stelt het Britse National Cyber Security Centre (NCSC). De Britse overheidsdienst kwam met een reactie op de aankondiging van Twitter dat tweefactorauthenticatie via sms voortaan alleen nog voor betalende gebruikers beschikbaar is.

"Als je je in een situatie bevindt waar een dienst ondersteuning van sms-codes voor 2FA stopt, adviseren we je om het met een andere 2FA-methode te vervangen, bij voorkeur een betere als dat mogelijk is, in plaats van dat je jezelf mogelijk kwetsbaar maakt", zo laat het NCSC weten. Daarbij benadrukt de overheidsdienst dat 2FA via sms nog altijd beter is dan helemaal geen tweefactorauthenticatie te gebruiken.

Ook voor gebruikers waarvan de 2FA-opties niet veranderen adviseert het Britse NCSC om de mogelijke opties langs te gaan om te kijken of de veiligste optie wat betreft gebruiksvriendelijkheid en gemak is gekozen. Het NCSC heeft ook een online uitleg hoe 2FA voor verschillende diensten is in te stellen.