WhatsApp-berichten voormalige Britse minister van Volksgezondheid gelekt

Tal van WhatsApp-berichten die de voormalige Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock tijdens de coronapandemie verstuurde zijn gelekt, waarmee een blik wordt verkregen in de besluitvorming van de Britse regering in deze periode. Volgens het Britse Institute for Government laten de berichten zien hoe ingebed het gebruik van WhatsApp binnen de Britse overheid is en dat het moet aantonen hiermee om te kunnen gaan.

Uit de WhatsApp-berichten is inmiddels allerlei nieuws naar buiten gekomen, wat voor grote ophef in het Verenigd Koninkrijk heeft gezorgd. Zo overwoog de Britse regering om alle elf miljoen katten in het land te doden omdat die mogelijk corona zouden kunnen verspreiden, ook al was hiervoor geen enkel wetenschappelijk bewijs. Verder negeerde Hancock het advies om iedereen die in een verzorgingshuis werd opgenomen te testen. In plaats daarvan werden alleen mensen die vanuit een ziekenhuis kwamen getest.

Journalist Isabel Oakeshott van The Daily Telegraph maakte de WhatsApp-berichten openbaar. Zij was door Hancock gevraagd om te helpen met het schrijven van zijn memoires over de pandemie en kreeg hiervoor de meer dan honderdduizend berichten in handen. "Dankzij deze WhatsApp-berichten weten we nu wat zoveel mensen lang hebben vermoed, dat het beleid rond het sluiten van scholen niet werd gedreven door het belang van de kinderen, maar door een politieke fixatie "om iets te doen"", zo laat Oakeshott weten.

Volgens het Britse Institute for Government laten de gelekte berichten niet alleen zien dat er binnen de Britse overheid zeer veel gebruik wordt gemaakt van WhatsApp, maar dat hier ook op een verantwoorde manier mee moet worden omgegaan. "Essentieel hierbij is dat overheidstelefoons voor overheidszaken worden gebruikt, zodat elk WhatsApp-bericht over overheidsverantwoordelijkheden zich op overheidsapparaten bevinden, in plaats van op privéapparatuur." In het geval van Hancock had hij dan zijn werktelefoon kunnen inleveren en zo de overheidsinformatie kunnen beschermen. Daarnaast pleit het instituut voor meer transparantie door ministers en ministeries over het gebruik van WhatsApp.

De Britse privacytoezichthouder ICO ziet vooralsnog geen reden voor een onderzoek. "Maar er zijn vragen rond de voorwaarden waarmee vertrekkende overheidsfunctionarissen officiële informatie kunnen behouden en gebruiken", aldus de ICO. Daarnaast stelt de toezichthouder dat de gelekte berichten vragen oproepen over de risico's van het gebruik van WhatsApp en andere privékanalen, en dan met name wat betreft transparantie.