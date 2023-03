Grote datadiefstal bij LastPass mede via drie jaar oude Plex-kwetsbaarheid

De aanval op wachtwoordmanager LastPass waarbij kluisdata en gegevens van klanten werden gestolen kon mede plaatsvinden doordat een DevOps-engineer op zijn thuiscomputer een oude versie van Plex draaide waarin een drie jaar oude kwetsbaarheid zat. Een aanvaller maakte daar misbruik van om het systeem met malware te infecteren. Dat laat Plex tegenover PCMag weten.

Plex biedt software voor het opzetten van een mediaserver om daarmee media te streamen. Het bedrijf claimt meer dan 25 miljoen gebruikers wereldwijd. Vorige week meldde LastPass dat een zeer gevoelig incident waarbij klant- en kluisdata werden gestolen mede plaatsvond via de thuiscomputer van een DevOps-engineer. Deze computer raakte via een kwetsbaarheid in een "third-party media software package", waardoor remote code execution mogelijk was, besmet met malware.

Een aanvaller kon via het beveiligingslek een keylogger op de thuiscomputer van de engineer installeren en zijn master password stelen. Zo kreeg de aanvaller toegang tot de zakelijke LastPass-kluis van de DevOps-engineer. Vervolgens kon de aanvaller de inhoud van de LastPass-kluis stelen, waaronder notities met access en decryptiesleutels om toegang tot de AWS S3 LastPass productieback-ups en andere kritieke databaseback-ups van LastPass te krijgen.

De "media software" in kwestie bleek Plex te zijn. In een reactie stelde Plex dat het niet bekend was met aanvallen waarbij er een onbekende kwetsbaarheid zou zijn gebruikt. Tegenover PCMag laat Plex nu weten dat de aanvaller gebruikmaakte van een beveiligingslek uit 2020, aangeduid als CVE-2020-5741. Het gaat om een kwetsbaarheid in Plex Media Server waardoor een aanvaller met toegang tot het beheerdersaccount van de Plex-server via de camera-uploadfeature een kwaadaardig bestand op de server kan uitvoeren. Het beveiligingslek werd begin mei 2020 door Plex via een beveiligingsupdate verholpen.

Volgens Plex heeft de betreffende DevOps-engineer van LastPass de update nooit geïnstalleerd en drie jaar lang een kwetsbare versie van de software gedraaid. Hoe de aanvaller het Plex-beheerderswachtwoord van de LastPass-medewerker in handen heeft gekregen is niet bekend. Op 24 augustus vorig jaar waarschuwde Plex voor een datalek. Een aanvaller had toegang tot één van de databases van het bedrijf gekregen. Deze database bevatte e-mailadressen, gebruikersnamen en "versleutelde wachtwoorden". De wachtwoorden zijn volgens Plex gehasht, maar uit voorzorg werd besloten om voor alle Plex-accounts een wachtwoordreset te verplichten.