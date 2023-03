Inspectie Leefomgeving en Transport erg positief over drone-inspecties

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is erg positief over de inzet van drone-inspecties vorig jaar. In totaal werden er ruim veertig containerscheppen via de nieuwe controlemethode door de ILT en Kustwacht gecontroleerd. Bij elf containerschepen werd een overtreding vastgesteld. Hierbij ging het om het niet of onjuist vastmaken van containers.

Om containerschepen op zee te kunnen controleren vaart een droneteam van de ILT mee aan boord van een kustwachtschip voor het maken van foto's. Onder de gebruikte drones hangen kleine camera’s die vanuit de lucht voorbijvarende containerschepen fotograferen. Die foto’s kunnen van dichtbij worden gemaakt, waardoor de inzet van een helikopter niet meer nodig is.

Tijdens de drone-inspecties werden op 21 containerschepen mogelijke tekortkomingen geconstateerd. Naar aanleiding hiervan zijn inspecteurs van de ILT in de haven bij dertien schepen aan boord gegaan. Op elf van die dertien containerschepen werden overtredingen vastgesteld. ILT-directeur Karin Visser is zeer te spreken over de nieuwe controlemethode. "Het inzetten van drones is zeer effectief. Het biedt ons de mogelijkheid om overtredingen te constateren, terwijl het containerschip blijft varen."

In 2021 startte de ILT een pilot waarbij drones werden ingezet. De proef was succesvol, waarop werd besloten vorig jaar ook drones in te zetten. Ook dit jaar gaat de ILT door met de controle van containerschepen met drones. Eerder lieten binnenvaartschippers weten dat ze niet blij zijn met het dronetoezicht door de ILT. Ze voelden zich bekeken en vroegen zich af of beelden wel worden vernietigd.