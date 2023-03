WhatsApp informeert voortaan duidelijker over gewijzigde voorwaarden

WhatsApp heeft na actie van Europese consumententoezichthouders en de Europese Commissie besloten om gebruikers voortaan duidelijker over wijzigingen in de voorwaarden te informeren. Daarnaast zal WhatsApp het gebruikers makkelijk maken om gewijzigde voorwaarden te weigeren en duidelijk maken wat de gevolgen hiervan zijn, bijvoorbeeld dat de chatapp niet meer te gebruiken is. Dat laat de Autoriteit Consumnent & Markt (ACM) vandaag weten.

Bij een vorige wijziging die WhatsApp doorvoerde ontstond grote ophef. Zo waren gebruikers bang dat als ze de voorwaarden zouden accepteren hun persoonsgegevens voor reclamedoeleinden gedeeld zouden worden met Meta, het moederbedrijf van Whatsapp, Facebook en Instagram, of derden. Hiervan heeft WhatsApp nu verduidelijkt dat dit niet het geval is, aldus de ACM.

WhatsApp heeft ook concrete toezeggingen gedaan voor toekomstige wijzigingen van de voorwaarden. Het aanbod om de gewijzigde voorwaarden te accepteren of te weigeren moet even duidelijk zijn. Daarnaast zal WhatsApp bij het aanbod een samenvatting geven van de wijzigingen, zo nodig met links naar extra informatie. Verder moet de gebruiker zijn keuze kunnen uitstellen, als de keuze op dat moment niet uitkomt.