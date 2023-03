Ransomwaregroep publiceert naaktfoto's Amerikaanse borstkankerpatiënten

Een ransomwaregroep die vorige maand wist toe te slaan bij een Amerikaans ziekenhuis en daar allerlei gevoelige data buitmaakte is nu begonnen met het publiceren van naaktfoto's van Amerikaanse borstkankerpatiënten. De aanval op het Lehigh Valley Health Network (LVHN) in Pennsylvania was het werk van de ALPHV-ransomware, ook bekend als BlackCat.

Volgens het LVHN had de aanval geen gevolgen voor de operationele activiteiten en was die beperkt tot één praktijk. Daarbij wisten de aanvallers wel toegang te krijgen tot een systeem dat wordt gebruikt voor de opslag van afbeeldingen van kankerpatiënten die radiotherapie ondergaan en andere gevoelige informatie. De aanvallers eisten vervolgens losgeld van de zorgorganisatie anders zouden ze de gestolen data openbaar maken. Het LVHN weigerde het losgeld te betalen. Twitteraccount vx-underground meldt dat de groep nu begonnen is met het publiceren van gestolen naaktfoto's van borstkankerpatiënten op de eigen website.

Eerder wist de groep achter de ALPH-ransomware ook toe te slaan bij het Nederlandse vaccinbedrijf Bilthoven Biologicals en werd ook ID-ware slachtoffer, dat toegangssystemen levert aan bedrijven en overheden, inclusief de Eerste en Tweede Kamer.