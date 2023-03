Amerikaanse hogeschool vijf dagen gesloten wegens cyberaanval

Een Amerikaanse hogeschool heeft wegens een cyberaanval vijf dagen de deuren gesloten, waardoor ruim zesduizend studenten geen onderwijs konden volgen. De aanval op het Northern Essex Community College vond plaats op 1 maart. Daarop liet de onderwijsinstelling weten dat het afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag gesloten was. Op 5 maart werd gemeld dat het om een cyberaanval ging en de hogeschool ook op 6 en 7 maart de deuren zou dichthouden.

Personeel werd gevraagd om hun laptops in te leveren voor de installatie van beveiligingssoftware en het uitvoeren van forensisch onderzoek. Om wat voor soort cyberaanval het precies gaat is niet bekendgemaakt. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat er gegevens van studenten zijn gestolen. Wel liet de hogeschool gisteren weten dat het bezig is met de herstelfase en vandaag weer de deuren zal openen. De afgelopen weken moesten meerdere Amerikaanse scholen hun deuren wegens ransomware sluiten.