Britse toezichthouder wil betere archivering WhatsApp-berichten ministers

De Britse privacytoezichthouder ICO wil dat WhatsApp-berichten van ministers en andere politici beter worden gearchiveerd, zodat het publiek die kan opvragen. Aanleiding is het openbaar worden van de WhatsApp-berichten die de voormalige Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock tijdens de coronapandemie verstuurde. Hancock had de berichten gedeeld met een journalist van The Daily Telegraph die de minister hielp bij het schrijven van zijn memoires.

Uit de berichten bleek hoe WhatsApp werd gebruikt om cruciale zaken tijdens de coronapandemie te bespreken en bepalen, aldus de ICO. De toezichthouder stelt dat het belangrijk is dat deze berichten in het publieke domein bewaard worden, voor transparantie, verantwoording en het kunnen leren van lessen voor de toekomst. Het publiek kan dergelijke berichten onder de Britse tegenover van het Woo-verzoek opvragen.

Hancock communiceerde via zijn privételefoon, waardoor de berichten alleen op zijn toestel stonden. Het risico met het gebruik van privéapparatuur en privéaccounts is dat ze zelden goed worden gedocumenteerd of gearchiveerd, stelt de Britse privacytoezichthouder. Die merkt op dat het gebruik van WhatsApp door ministers niet het probleem is, maar het beleid en de procedures binnen de overheid, die achterlopen op de realiteit van hoe ministers in het echte leven communiceren.

Vorig jaar waarschuwde de ICO al dat het gebruik van WhatsApp en andere chatapps door de regering het risico met zich meebrengt dat belangrijke informatie verloren gaat of niet goed wordt verwerkt, wat een echt risico voor transparantie en verantwoording binnen de overheid vormt. Ook vond de toezichthouder dat de impact van het gebruik van privé chatapps binnen de overheid moet worden onderzocht en ministers en ambtenaren chatberichten beter moeten archiveren. Een oproep die de ICO nu opnieuw herhaalt. De Britse regering heeft al aangeven dat het binnenkort met richtlijnen zal komen over het gebruik van niet-zakelijke communicatie-apps.

"We vertrouwen op een collectief geheugen van het verleden om dezelfde fouten in de toekomst te voorkomen. Honderdduizenden WhatsApp-berichten die zich op allerlei plekken bevinden is niet goed genoeg", besluit de Britse privacytoezichthouder. Onlangs oordeelde het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) dat chatberichten van de Nederlandse politieke top automatisch in een beheersysteem moeten worden opgeslagen.