Politie haalt server NetWire-malware offline, verdachte aangehouden

Tijdens een internationale politieoperatie zijn de server en domeinnaam die werden gebruikt voor het aanbieden van de NetWire-malware offline gehaald en is in Kroatië de vermeende beheerder aangehouden. Dat heeft de FBI bekendgemaakt. NetWire is een remote access trojan waarmee toegang tot computers kan worden verkregen. NetWire werd als een legitieme tool voor het beheer van computers aangeboden, maar volgens de FBI ging het in werkelijkheid om malware die door criminelen werd ingezet.

Zo werd de software op allerlei fora voor cybercriminelen geadverteerd en hebben tal van securitybedrijven en overheidsinstanties vastgesteld dat NetWire voor criminele doeleinden is ingezet, aldus de Amerikaanse opsporingsdienst. De FBI startte in 2020 een onderzoek naar NetWire en zette daarbij ook een undercoveragent in. Onlangs kreeg de dienst een gerechtelijk bevel waarmee het de domeinnaam die werd gebruikt voor de verkoop van NetWire in beslag kon nemen. Afgelopen dinsdag namen de Zwitserse autoriteiten de server waarop de NetWire-infrastructuur draaide in beslag en werd in Kroatië de vermeende beheerder aangehouden.