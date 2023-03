Signal: Brits wetsvoorstel bedreigt privacy en vrijheid van meningsuiting

Een omstreden Brits wetsvoorstel bedreigt privacy en de vrijheid van meningsuiting, zo stelt Meredith Whittaker, 'president' van chatapp Signal. Het gaat om de Online Safety Bill. Het wetsvoorstel kwam eerder door experts en burgerrechtenbewegingen onder vuur te liggen omdat die encryptie zou ondermijnen en een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting zou vormen.

Vervolgens kwam de Britse regering met een aangepast wetsvoorstel. Dat zou volgens de beleidsmakers end-to-end encryptie niet verbieden. Critici stellen dat de wetgeving platforms en diensten kan verplichten om de content van hun gebruikers te controleren. Onlangs liet Whittaker al weten dat Signal het Verenigd Koninkrijk verlaat als de wet wordt aangenomen. In een blogposting gaat ze dieper in op wat er mis is met het voorstel.

"In zijn totaliteit is de Online Safety Bill een verzameling van zinnige voorstellen die naast gevaarlijke "spionageclausules" worden geplaatst, en vage "zorgplicht" bepalingen die providers verantwoordelijk maken voor het controleren van de content van elk bericht dat door gebruikers wordt verstuurd", aldus Whittaker. Op de vraag hoe een dergelijk wetsvoorstel zo ver kan komen wijst de Signal-president naar de emotie van het probleem dat het voorstel claimt te verhelpen.

Whittaker stelt dat iedereen wordt geraakt door kindermisbruik en bij dergelijke misstanden er een reflex is om iets te doen. "Voor velen is het wetsvoorstel een eenvoudige manier 'om iets' te doen", merkt ze op. "Maar we kunnen goed bedoelde emoties ons niet naar een autoritaire toekomst leiden." Het wetsvoorstel kan privacy wegnemen en voor nieuwe manieren zorgen die de veiligheid van iedereen in het VK bedreigen, gaat Whittaker verder. Daarnaast kan het wetsvoorstel een template worden dat autoritaire regimes zullen kopiëren.

"Net als in Iran zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de mensen in het VK toegang tot Signal en privécommunicatie hebben. Maar we zullen niet de privacy- en veiligheidsbeloftes ondermijnen of compromitteren die we aan mensen in het VK en iedereen over de hele wereld geven", besluit de Signal-president haar pleidooi.