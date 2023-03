Katholieke groep gebruikte app-data om homoseksuele priesters te vinden

Een groep van conservatieve katholieken uit de Verenigde Staten heeft miljoenen dollars uitgegeven aan data van mobiele dating-apps om zo homoseksuele priesters te vinden, zo meldt The Washington Post. De krant spreekt van een nieuwe grens op het surveillancefront waarbij individuele personen de activiteiten en locaties van andere burgers via commercieel beschikbare informatie kunnen volgen. Er is geen Amerikaanse privacywetgeving die de verkoop van dergelijke data verbiedt.

De groep claimt dat de data, die het met bisschoppen deelt, van meerdere dating- en seks-apps afkomstig is, waaronder Grindr, Scruff, Growlr en Jack'd. Apps die vooral bij homoseksuele mannen erg populair zijn. Ook beschikt de groep over data van datingsite OkCupid. De meeste data is echter afkomstig van Gridr. De groep koopt deze gegevens bij datahandelaren, die de informatie weer van advertentieveilingen krijgen. Dit zijn diensten waar advertenties voor apps en websites in real-time worden verkocht.

De gekochte locatiegegevens en andere details van de apps werden vervolgens door de groep vergeleken met de locaties van kerken, parochies, pastorieën en seminarium om geestelijken te vinden die mogelijk op de betreffende apps actief zouden zijn. De groep zou minstens vier miljoen dollar aan de app-data hebben uitgegeven. De data waar de groep over beschikt beslaat de periode van 2018 tot 2021 en bevat ook afbeeldingen van bepaalde adressen. Het is niet bekend van welke datahandelaren de gegevens vandaan komen.

De data bevatte genoeg identificerende details en "locatie pings" dat de groep naar specifieke locaties kon zoeken en mensen kon identificeren die vermoedelijk van de apps gebruikmaakten. De informatie die vervolgens aan bisschoppen werd doorgespeeld bestond onder andere uit het type apparaat, locatie, device ID en de internetprovider van de gebruiker.

De groep zocht ook naar telefoons die meerdere nachten in bijvoorbeeld een pastorie verbleven, of wanneer een seks-app meerdere dagen achter elkaar in een kerkgebouw werd gebruikt. Vervolgens werd naar andere locaties gezocht waar deze telefoons zich bevonden en die adressen vergeleken met openbare informatie.

Grindr laat in een reactie weten dat het begin 2020 is gestopt met het delen van locatiegegevens. Er wordt alleen nog "beperkte informatie" met advertentiepartners gedeeld. Growlr deelde ook locatiegegevens met adverteerders maar is hier vorig jaar mei mee gestopt om naar eigen zeggen onbedoeld misbruik te voorkomen.

Afgelopen september stelde de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF nog dat datahandelaar Fog Data Science locatiegegevens van miljoenen Amerikaanse telefoons aan de politie in het land verkoopt. De gegevens waar het bedrijf over beschikt zijn vermoedelijk afkomstig van duizenden Android- en iOS-apps die toegang tot de locatie van gebruikers hebben.