Microsoft neemt extra maatregelen tegen aanvallen met OneNote-bestanden, aangezien er de afgelopen maanden hier een toename van is. OneNote is software voor het maken en synchroniseren van notities. Het programma is standaard op Windows geïnstalleerd en onderdeel van Office 2019 en Microsoft 365. One-bestanden ondersteunen geen macro's, maar wel toegevoegde scripts die door middel van een dubbelklik zijn te starten.

Daarbij krijgen gebruikers wel eerst een waarschuwing te zien en moet er nog een keer worden geklikt om het script daadwerkelijk uit te voeren. Om gebruikers zover te krijgen gebruiken aanvallers allerlei trucs, die ook werden toegepast om gebruikers macro's te laten inschakelen. Zodra gebruikers de waarschuwing negeren wordt er malware gedownload en uitgevoerd.

Om OneNote-gebruikers beter tegen dergelijke aanvallen te beschermen is de beveiliging tegen risicovolle bestandstypes volgens Microsoft verbeterd. Wanneer gebruikers een embedded bestand in OneNote openen of downloaden dat als gevaarlijk wordt beschouwd, toont het programma een uitgebreidere waarschuwing. De nieuwe notificatie zou volgende maand onder OneNote-gebruikers worden uitgerold.