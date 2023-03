Microsoft telt af naar einde van ondersteuning Exchange Server 2013

Nog minder dan een maand en dan stopt Microsoft de ondersteuning van Exchange Server 2013. Er zullen dan geen beveiligingsupdates voor gevonden kwetsbaarheden meer uitkomen, zo heeft Microsoft opnieuw aangekondigd. De mailserversoftware verscheen op 9 januari 2013 en introduceerde een compleet nieuw "servicingmodel", waarbij er geen gebruik meer werd gemaakt van Service Packs en Update Rollups, maar werd gewerkt met Cumulative Updates.

Het afgelopen jaar heeft Microsoft herhaaldelijk gewaarschuwd dat het na 11 april geen patches en bugfixes meer uitbrengt voor Exchange Server 2013, alsmede geen technische support biedt of tijdzone-updates. Sommige schattingen stellen dat er driehonderdduizend Exchange-servers op internet zijn. Volgens de Shadowserver Foundation bevatten meer dan 71.000 servers daarvan een bekende kwetsbaarheid.

Organisaties die nog met Exchange Server 2013 werken worden door Microsoft opgeroepen om zo snel mogelijk over te stappen op Exchange Server 2019 of Exchange Server Online. Vorige maand liet de Franse overheid nog weten dat bij veel aanvallen die het onderzocht misbruik was gemaakt van kwetsbaarheden in de mailserversoftware.