UvA en NFI openen lab voor onderzoek naar AI in forensische bewijsvoering

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) openen een nieuw lab dat zich gaat bezighouden met de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in forensische bewijsvoering. In het nieuwe lab gaan vier promovendi en een postdoc aan de slag met sprekersherkenning en de ontwikkeling van computermodellen voor het herkennen van verborgen berichten in foto’s of video’s en voor het herkennen van deepfakes.

Een andere promovendus zit op het terrein van Data2Activity en onderzoekt of met de sensoren in mobiele telefoons en smartwatches achterhaald kan worden wat iemand gedaan heeft. Daarnaast vindt er onderzoek plaats naar de inzet van AI voor onder andere het herkennen van witwaspatronen. "Over vijf jaar zullen we AI nog meer toepassen dan nu", stelt Zeno Geradts, forensisch onderzoeker bij het NFI en bijzonder hoogleraar Forensic Data Science aan de UvA.

Geradts verwacht dat AI het forensische onderzoeksveld de komende jaren ingrijpend zal veranderen. "Het kan objectief worden ingezet en we kunnen er veel efficiencywinst mee behalen. Steeds meer AI is nodig om de groeiende hoeveelheden data te verwerken. Met de grote hoeveelheden data kunnen we uiteindelijk hopelijk ook misdrijven voorspellen en zelfs misdaden voorkomen."