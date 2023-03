Zerodaylek in Fortinet FortiOS gebruikt voor aanvallen op overheden

Een vorige week verholpen kwetsbaarheid in Fortinet FortiOS is al voor het uitkomen van de beveiligingsupdate gebruikt bij zeroday-aanvallen op overheden, zo heeft Fortinet zelf bekendgemaakt. De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2022-41328, maakt path traversal in execute command mogelijk. Hierdoor kan een aanvaller via command line commando's willekeurige bestanden lezen en schrijven.

Fortinet ontdekte het probleem nadat meerdere systemen bij een klant niet meer konden opstarten. Verder onderzoek wees uit dat een aanvaller de firmware-image van het Fortinet-apparaat had aangepast. Via de aanpassing is permanente toegang en controle mogelijk. De apparatuur controleert, wanneer de Federal Information Processing Standards (FIPS staat ingeschakeld, tijdens het opstarten de integriteit van de firmware. Wanneer de integriteitscontrole niet slaagt zal het systeem niet opstarten, wat tot het onderzoek van Fortinet leidde.

Op basis van de logbestanden bleek dat de aanvaller misbruik van path traversal maakt. Via de gebruikte exploit was het mogelijk om via een TFTP-server willekeurige bestanden naar het FortiGate-apparaat te uploaden en die vervolgens uit te voeren. Fortinet stelt dat de gebruikte exploit een uitgebreide kennis van FortiOS en de onderliggende hardware suggereert.

Daarnaast toont de gebruikte malware dat de aanvaller geavanceerde mogelijkheden heeft, waaronder het reverse engineeren van verschillende onderdelen van FortiOS, zo laat Fortinet verder weten. Het netwerkbedrijf stelt daarnaast dat het om een zeer gerichte aanval tegen specifieke overheden ging. Verdere details over de doelwitten zijn niet gegeven.