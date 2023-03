Nederlands Forensisch Instituut ontwikkelt messendatabase

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft een messendatabase ontwikkeld met zo'n negenhonderd messen die bij fouilleer- of inleveracties in Oost-Nederland in beslag zijn genomen. Na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie kreeg het instituut toestemming om de messen te onderzoeken. Die worden normaal vernietigd, maar zijn nu opgenomen in een referentiedatabase bij het NFI.

De database met foto’s en samenstelling van de verzamelde messen moet het NFI helpen om na een steekincident, waarbij geen wapen is aangetroffen, een inschatting te maken van het soort mes dat is gebruikt. Zo laten de verschillende coatings op messen verschillende sporen achter. Verder kan de database volgens het NFI ook helpen bij het kwantitatief en kwalitatief analyseren van data om betekenisvolle patronen van een criminele organisatie te identificeren.

"In de toekomst kunnen we bepaalde type messen of versieringen misschien wel linken aan specifieke groeperingen. Dat kan de politie en het OM helpen bij het oplossen van misdrijven", aldus Peter Zoon van het NFI. Het instituut zou de database graag uitbreiden voor het hele land. "Hoewel we het idee hebben dat de messen representatief zijn voor het hele land zouden we dat graag verder onderzoeken", zegt Martin Janssen van het NFI.